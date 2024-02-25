"Будем защищать свой бизнес": Зеленский прокомментировал ситуацию на границе Польши

Киеву и Варшаве важно сохранить хорошие отношения

Украина ценит союз с Польшей и попытается решить вопрос с блокировкой границы посредством переговоров. Однако если компромисс не будет найден, то правительство будет защищать свой бизнес.

Как рассказал во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский, очевидно, что в Польше сейчас есть внутриполитическая борьба, однако Украина благодарна ее общественности, которая была с самого начала с украинцами.

При этом он отметил, что ему бы не хотелось, чтобы между украинской и польской общественностью были границы.

"Там умные люди, они разберутся. Точно так же, как и наши люди разобрались в чем там дело. А использовать Украину, чтобы давить на европейские институции — это просто несправедливо", — сказал он.

Зеленский добавил, что премьеры двух стран найдут какие шаги им надо сделать, а если они не будут найдены, то Украина будет защищать свой бизнес.

При этом глава государства подчеркнул, что для нашей страны важно сохранить союз с Польшей.

Ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры, устроившие блокаду границы с Украиной, планируют акции протеста на границе с еще одной страной. С 1 марта демонстранты будут блокировать пункт пропуска в польском поселке Будзиско на границе с Литвой.