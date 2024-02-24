Погодилась на ультиматум? Тіло Навального передали матері: подробиці

В обмін на тіло сина у матері опозиціонера вимагали закритий похорон

Мати Олексія Навального Людмила Іванівна, якій у пʼятницю, 23 лютого, поставили ультиматум про закрите поховання без публічного прощання, все ж таки отримала тіло сина. Проте наразі не відомо, у якому форматі пройде поховання відомого російського опозиціонера.

Про це інформують росЗМІ з посиланням на пост "Команди Навального" у Telegram. Зазначається, що Людмила Іванівна наразі перебуває у Салехарді, Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області, де знаходиться колонія, у які помер її син.

"Тіло Олексія віддали матері. Дуже дякую всім, хто вимагав цього разом з нами. Поки що Людмила Іванівна у Салехарді. Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи влада заважатиме провести їх так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію, відповідно до її надходження", — йдеться у повідомленні.

Інформацію підтвердила також речниця Навального Кіра Ярмиш.

Водночас не відомо, чи погодилась мати Навального на ультиматум. Раніше Людмила Навальна заявляла, що збирається провести похорон та панахиду відповідно до звичаїв, і не погоджується на таємне поховання. Вона хотіла, щоб із її сином попрощалися всі охочі.

Зауважимо, що тіло Навального мали повернути саме 24 лютого, адже у цей день добігає кінця дві доби, які законом виділяються на встановлення причини смерті особи.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що США запровадили великий пакет санкцій проти Росії у зв’язку зі смертю Олексія Навального.