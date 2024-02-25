В Україні створено 12 баз ЦРУ, стверджує NYT: подробиці

У виданні наголосили на ролі американських спецслужб у підготовці українців до великої війни з Росією

За останні 8 років в Україні було створено 12 військових баз біля російського кордону, нібито створених американським Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) та українськими спецслужбами. З 2016 року США почали відправляти до нашої країни спеціальне обладнання, а також навчати елітний спецназ.

Українці чудово себе зарекомендували у перехопленні зашифрованих російських повідомлень, але ключовою подією стала зустріч у Скаттергуді, куди попрямував генерал Віталій Кондратюк. З цього часу співпраця із ЦРУ поглибилася, про що пише видання The New York Times.

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Бази ЦРУ біля кордону з Росією

Джерело повідомляє, що неподалік російського кордону було побудовано та укомплектовано 12 військових баз. Їх повністю фінансували США.

На ці бази направляли шпигунів-українців, які пройшли навчання у двох неназваних містах Європи. ЦРУ розробило програму "Золота рибка". Шпигунів вчили ефективніше красти російські дані, легко вживатися будь-яку роль і шукати джерела.

З цих баз українці керували агентами, які перебувають за межами країни. Також випускники "Золотої рибки" проводили навчання так званих "сплячих агентів". Тобто тих, хто вестиме свою діяльність у разі окупації.

Крім 12 вищеописаних баз, за даними видання, було створено ще дві секретні. Там зараз збирають більше розвідданих, аніж до великої війни. Усім цим Головне управління розвідки (ГУР) України ділиться із ЦРУ.

Цей матеріал був написаний Адамом Ентоусом та Майклом Швірцем. Вони пишуть, що провели понад 200 інтерв’ю, готуючи його. Офіційного підтвердження цієї інформації ні з боку представників США, ні з боку України немає.

Зазначимо, що за даними NYT з 2016 року американське відомство почало навчати український спецназ. Його назвали "Загін 2245". До його складу входив нинішній голова ГУР Кирило Буданов. Він проявив себе у найсміливіших та найризикованіших операціях, зокрема за межами України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія готує операцію проти української влади. Її назвали "Смута".