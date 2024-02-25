В Украине создано 12 баз ЦРУ, утверждает NYT: подробности

В издании подчеркнули роль американских спецслужб в подготовке украинцев к большой войне с Россией

За последние 8 лет в Украине было создано 12 военных баз у российской границы, якобы созданные американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и украинскими спецслужбами. С 2016 года США начали отправлять в нашу страну специальное оборудование, а также обучать элитный спецназ.

Украинцы отлично себя зарекомендовали в перехвате зашифрованных российских сообщений, но ключевым событием стала встреча в Скаттергуде, куда направился генерал Виталий Кондратюк. С этого времени сотрудничество с ЦРУ углубилось, о чем пишет издание The New York Times.

Украина может превратиться в одного из ключевых в мире производителей инновационного оружия

Базы ЦРУ у границы с Россией

Источник сообщает, что недалеко от российской границы были построены и укомплектованы 12 военных баз. Их полностью финансировали США.

На эти базы направляли шпионов-украинцев, которые прошли обучение в двух неназванных городах в Европе. ЦРУ разработало программу "Золотая рыбка". Шпионов учили более эффективно воровать российские данные, легко вживаться в любую роль и искать источники.

С этих баз украинцы управляли агентами, находящимися за пределами страны. Также выпускники "Золотой рыбки" проводили обучения так называемых "спящих агентов". То есть тех, которые будут вести свою деятельность в случае оккупации.

Помимо 12 вышеописанных баз, по данным издания, было создано еще две секретные. Там сейчас собирают больше разведданых, чем до большой войны. Всем этим Главное управление разведки (ГУР) Украины делится с ЦРУ.

Этот материал был написан Адамом Энтоусом и Майклом Швирцем. Они пишут, что провели более 200 интервью, готовя его. Официального подтверждения этой информации ни со стороны представителей США, ни со стороны Украины нет.

Отметим, что по данным NYT с 2016 года американское ведомство начало обучать украинский спецназ. Его назвали "Отряд 2245". В его состав входил нынешний глава ГУР Кирилл Буданов. Он проявил себя в самых смелых и рискованных операциях, в том числе за пределами Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия готовит операцию против украинских властей. Ее назвали "Смута".