У НБУ розповіли, що чекає на тих, хто отримує зарплату "у конвертах"

Громадянам із нелегальними доходами буде важко використати кошти

Українці, які отримують заробітну плату "у конвертах", у майбутньому можуть зіткнутися із низкою проблем. Зокрема, мізерною пенсією та неможливістю купити майно.

Про це в ефірі телемарафону заявив член Ради Національного банку України Василь Фурман. За його словами, люди із нелегальними зарплатами стають соціально незахищеними.

Фурман зазначив, що питання про фінансовий моніторинг в Україні на сьогоднішній день дуже актуальне. Тож у майбутньому українцям із зарплатами "у конвертах" буде важко використовувати свої кошти. Без доказів законного походження грошей громадянин не матиме права придбати об’єкт.

"Я хотів би звернутися до тих громадян, які отримують зарплату в конвертах. У майбутньому, окрім того, що ви стаєте соціально незахищеними, ви отримуватимете мізерну пенсію, кошти які у вас є, вам буде важко їх використати…

Наприклад, ви захочете купити квартиру або автомобіль, а вам скажуть: А покажи законність походження коштів, за які ви хочете купити цей об’єкт. Зрозуміло, якщо не доведете, у вас немає законного права купити цей об’єкт", – пояснив Фурман.

Також представник НБУ наголосив, що від роботодавців потрібно вимагати "білу зарплату", оскільки це питання податків. Зокрема, податки йдуть на утримання Збройних Сил України.

"А з іншого боку, це ще й податки, які ми сплачуємо до держбюджету. За рахунок цих податків ми утримуємо армію та фінансуємо нашу перемогу", — додав Фурман.

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