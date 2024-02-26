"Ситуація анекдотична": УПЦ Київського патріархату відібрала нагороду у військового, дізнавшись, що той гей

Захисник уже відреагував

Днями патріарх Філарет УПЦ (Київського патріархату) відзначив медалями за "Жертовність та любов до України" особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, серед якого був і Віктор Пилипенко — відкритий гей, який здійснив камінг- аут кілька років тому. Однак, коли священнослужителі дізналися про його сексуальну орієнтацію, то відкликали нагороду.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ (КП). Вона зазначила, що Пилипенко на своїх сторінках у соцмережах розмістив "неправдиву інформацію про те, що Патріарх Філарет вручив йому відзнаку, як відкритому гею за правозахист і що ніби Патріарх Філарет і Київський Патріархат кардинально змінили свою негативну позицію щодо ЛГБТ".

У Церкві наголошують на тому, що військовослужбовець Віктор Пилипенко отримав подяку від Церкви виключно як захисник України, а не як активіст ЛГБТ. Більше того, там навіть вирішили анулювати нагороду, подякувавши бійцю за захист.

"Святійший Патріарх Філарет та Українська Православна Церква Київського Патріархату, ґрунтуючись на основах Священного Писання, тисячолітнього вчення Православної Церкви, незмінно займає принципову негативну позицію щодо содомського гріха, засуджує пропаганду т.зв. "одностатевих шлюбів". Гомосексуальні статеві зв’язки є хибним спотворенням Богоданної природи людини. Як сказано в Біблії, Сам Господь за гріхи людей знищив Содом і Гоморру. Патріарх неодноразово про це заявляв публічно і в судовому порядку довів законність такого свого права.… Зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку від 08.02.2024 р. указ № 27468 – анульованою", — йдеться у повідомленні.

На ситуацію, до речі, вже відреагував і сам Пилипенко, який назвав її "анекдотичною".

"Я навіть написав слова вдячності Філарету, наївно уявляючи собі, що він свідомо мене нагородив і показав своїм колегам християнський, безперечно благородний жест-дороговказ до примирення та взаємної поваги до геїв, атеїстів, людей інших вірувань.

Але все виявилося прозаїчнішим — Філарет просто жменями засівав свої нагороди як піар-акцію своєї конфесії. Навряд він взагалі вникав, що кожному з бійців довелося прожити за два роки війни і скільки разів нас ледь не забрала смерть. Спершу піар. Людина потім. Он і нагороду анулювали — бо я ж для них і не людина зовсім)

Друзі, я визнаю лише нагороди від Народу України, якому давав Присягу. Державні, що вписуються в воєннік, і недержавні відзнаки без політичного душка".

Важливо відзначити, що УПЦ Київського патріархату — це та частина духовенства та мирян, які стояли в опозиції до УПЦ Московського патріархату, але не ухвалили томосу про створення в Україні Православної церкви України (ПЦУ)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що клірик УПЦ МП використав дитину та катафалк, щоб вивезти ухилянта.