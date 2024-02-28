То фейк чи ні? Польська поліція заплуталася в історії із затриманням журналіста Ткача

Різні підрозділи поліції Польщі називають різні версії

Люблінська поліція підтвердила, що затримувала українського журналіста Михайла Ткача. При цьому їхні колеги з Підляської поліції раніше казали, що це все фейк.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на повідомлення Люблінської поліції. Місцеві правоохоронці кажуть, що справді проводили "дії щодо встановлення особи" у прикордонній зоні.

"Співробітники поліції Люблінського гарнізону (KPP Łuków) вжили заходів у зв'язку з необхідністю встановлення особи осіб, присутність яких у прикордонній зоні викликала занепокоєння мешканців. Після перевірки осіб, вони залишили територію поліцейського підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Водночас польські поліцейські не уточнили імена та національність осіб, щодо яких вони здійснювали відповідні дії. Також слід зазначити, що повідомлення Люблінської поліції вийшло практично одночасно із повідомленням Підляської поліції, яка заявила, що "не затримувала журналіста з України", а повідомлення про це – "фейкові новини".

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український журналіст та керівник відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач був затриманий біля польсько-білоруського кордону. Його разом із оператором затримали польські правоохоронці у той момент, коли вони знімали матеріал про транзит російських товарів через Білорусь до Польщі.

Інцидент трапився на тлі того, що на польсько-українському кордоні загострюється ситуація. Так, нещодавно польські фермери посилили форму протесту. Вони заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт.

Раніше ми писали про те, що Поляки тупцюють українським зерном і називають терміни блокади.