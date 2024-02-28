Затримання українських журналістів у Польщі: польска поліція спробувала відбрехатися

Попри свідоцтва Михайла Ткача та посла України у Польщі, польські поліцейські відверто брешуть

В Польщі поліція Підляського воєводства заявляє, що нібито не затримувала на кордоні з Білоруссю журналістів "Української правди" – Михайла Ткача та його оператора. І нібито взагалі жодних інцидентів з журналістами не було.

Про це поліція написала у власному Facebook. Заяву Ткача польські поліцейські назвали "фейковими новинами".

"Увага, фейкові новини! Підляська поліція не затримувала журналіста з України. Це неправдива інформація", – сказано у повідомленні.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва у відповідь на це написала, що польські поліцейські свідомо брешуть і вона готова це довести. А посол України Василь Зварич у коментарі виданню Wirtualna Polska підтвердив, що справді втрутився у справу затриманих поліцією українських журналістів.

"Вони знімали рух поїздів, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це був, щоб це не виявилися провокатори. Справа була швидко вирішена", – сказав він.

Щобільше, поліція вдень 27 лютого сама повідомила, що журналістів справді затримали. Там заявили, що нібито потрібно було встановити особи людей, які, мовляв, стурбували місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомого українського журналіста та керівника відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайла Ткача було затримано біля польсько-білоруського кордону. Його разом з оператором затримали польські правоохоронці у той момент, коли вони знімали матеріал про транзит російських товарів через Білорусь до Польщі.

Інцидент стався на фоні того, що на польсько-українському кордоні загострюється ситуація. Так, нещодавно польські фермери посилили форму протесту. Вони заблокували всі пункти пропуску. У деякі дні навіть намагалися перешкоджати проходженню поїздів та затримували пасажирський транспорт. Останнім часом почастішали випадки наруги над українським зерном. Поляки не соромляться розсипати його на землю і топтати ногами.