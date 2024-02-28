У центрі Дніпра поглумилися над прапором України та алеєю на честь загиблих воїнів: поліція вже відреагувала (фото)

Винуватцям загрожує реальний строк

У ніч на 26 лютого у Дніпрі невідомі поглумилися над державним прапором, який було встановлено навпроти міськради. Також постраждала Алея пошани. Поліція вже відреагувала.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на заяву спікера обласної поліції Ганни Старчевської. За його словами, за цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує покарання – від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Зазначимо, що інформація про інцидент з’явилася вдень 26 лютого. У мережі опублікували фото порізаного прапора України, а також банерів на Алеї пошани – меморіальному комплексі, створеному громадськістю на честь загиблих українських військовослужбовців. Ініціатором її створення є військова медикиня Олена Мосійчук.

За її словами, це вже третій акт вандалізму над алеєю, створеною місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого – зникли прапори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що організатора вечірки під Києвом, де стріляли і кричали "Ахмат-сила", затримано. Він вибачився.