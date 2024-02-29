Мобилизация продолжается: чего ждать украинцам с 1 марта 2024 года

Военнообязанные граждане могут быть призваны в армию в начале весны

С 1 марта 2024 года никаких изменений в процесс проведения мобилизации не внесено, ведь в Раде пока не утвердили новый порядок. Военнообязанные мужчины, как и ранее, могут получить повестку для уточнения данных и прохождения военно-лечебной комиссии (ВЛК).

Мобилизационное распоряжение (то есть, непосредственно призыв в армию) выдается только тем, кто был признан годным к несению службы. "Телеграф" напоминает, кого могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 1 марта.

Кого могут мобилизовать

Всеобщая мобилизация продолжается, а это значит, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет могут вручить повестку. Первая обычно связана с необходимостью уточнить данные. На этом этапе можно выяснить, есть ли право на отсрочку.

С 1 марта 2024 года в Украине могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть некоторые нюансы:

от 27 до 60 лет призывают граждан, у которых нет опыта службы в армии;

от 18 до 27 лет могут призывать мужчин с опытом военной службы.

Если гражданину не исполнилось 27 лет, он тоже может пойти служить в ЗСУ. Но это происходит исключительно по его инициативе, добровольно.

Получение повестки не равно отправке на фронт

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо рассказал, что мобилизованных сразу не отправляют на передовую. Сначала они обучаются не менее месяца. Лишь после этого их направляют в воинские части.

С лета 2023 года мужчин без опыта на передовую не отправляют. Поэтому каждый мобилизованный должен пройти обучение. Его направляют на ту специальность, в которой есть потребность на момент призыва.

Ранее "Телеграф" информировал, какой категории мужчин нельзя вручать повестки на улице. Подробности рассказал представитель Сухопутных войск ВСУ.