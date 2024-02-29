Чоловік помер після перебування у ТЦК: на Тернопільщині люди вийшли на протест (відео)

З ТЦК непритомного чоловіка швидкою доставили до місцевої лікарні, де він помер

У місті Бучач, що на Тернопільщині, 29 лютого люди вийшли на протест до міської ради. Мешканці зібралися після того, як стало відомо про смерть 49-річного чоловіка, якого 27 лютого доставили у непритомному стані з території місцевого ТЦК.

Про це повідомляє Telegram канал тернопільських новин "20 хвилин". Люди вимагають, щоб до них вийшли працівники міського ТЦК та СП, а також представники влади.

"Більшість із них — із села, звідки померлий був родом. Також приїхали небайдужі з інших громад, що неподалік Бучача. Міський голова запевнив, що вийде до людей після того, як вони поспілкуються із військкомом, який має бути невдовзі", — пише видання, посилаючись на слова міського голови Віталія Фреяка.

Зазначається, що наразі біля міської ради близько 50 осіб. Станом на початок 17-ї години до людей вийшов лише заступник начальника місцевої поліції, який намагається відповісти на питання обуреної громади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що навесні 2023 року в Черкасах співробітники ТЦК під час вручення повістки побили чоловіків. Конфлікт потрапив на камери відеоспостереження.