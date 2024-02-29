Зламані ребра та немає зубів? На Тернопільщині помер чоловік, якого привезли із ТЦК до лікарні

Чоловіка непритомним каретою швидкої допомоги доставили до місцевої лікарні

У лікарні міста Бучач на Тернопільщині помер 49-річний чоловік, якого за два дні до цього доставили у непритомному стані з території місцевого ТЦК. На його тілі не виявили слідів насильства.

Так, у четвер, 29 лютого, приблизно о 7 годині ранку правоохоронцям надійшло повідомлення від чергового лікаря про раптову смерть чоловіка. Про це йдеться у пресслужбі Поліції Тернопільської області.

"Поліцейські встановили обставини смерті мешканця Чортківського району. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого близько 17 години непритомного чоловіка каретою швидкої допомоги доставили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК по вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом анамнез епілепсія", — йдеться у повідомленні.

Під час огляду тіла померлого видимих слідів насильства чи тілесних ушкоджень не було виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка спрямоване на судово-медичну експертизу.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із приміткою "Природна смерть".

Варто додати, що після того, що сталося в соціальних мережах Тернопільщини, почали поширювати інформацію, що нібито чоловікові завдали численних травм у ТЦК, зламали ребра і пробили череп. Проте поліція спростувала ці чутки.

Водночас Активіст Роман Довбенко на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, в якому висловився щодо даної ситуації. За його словами, у чоловіка нібито були вибиті зуби та перелом ребер, але жодного синця на його тілі немає.

"Правда така — так, чоловік правда був на так званому збірному пункті ТЦК, так, чоловік помер, так, деякі пошкодження, які отримав його організм — правда. А саме — вибиті зуби, перелом ребер, це правда. Але, неправда то, як це подають. Побоїв, у тому числі жодного синця на його тілі не виявили. Звичайно, на всі 100% можна сказати після виведення судмедекспертизи", — зазначив активіст.

Також Довбенко додав, що нібито померлий чоловік довгий час зловживав алкогольними напоями. Під час перебування у збірному пункті ТЦК він вийшов на перекур і знепритомнів нібито через те, що йому не давали випити алкоголь.

"Впавши на землю, він затяг язик. Йому одразу почали надавати медичну допомогу, силою розкривати рот. Хочу зазначити, що у нього і до того, як він потрапив у ТЦК було всього пару зубів. Коли йому відкривали рота, щоб витягнути язик, надаючи йому медичну допомогу, щоб він не помер на місці, ці кілька зубів, які й так ледве трималися, йому заламали, не вибили як пишуть деякі, тобто в частині, що в нього випали зуби, це правда, а що йому вибили ці зуби — це неправда", — підкреслив Роман Довбенко.

Щодо ребер, то попередньо було встановлено, що кілька ребер у чоловіка були переламані. Активіст зазначив, що ці переломи, мабуть, двотижневої давності. Це стало зрозуміло за знімками.

"Щодо черепа. Жодний череп, як пишуть люди, у нього не проломлений. Звичайно, коли він падав, знепритомнівши, він ударився головою. Однак сам череп у нього проломлений не був", — пояснив активіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні 2023 року в Черкасах співробітники ТЦК під час вручення повістки побили чоловіків. Конфлікт потрапив на камери відеоспостереження.