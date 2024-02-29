Мужчина умер после пребывания в ТЦК: в Тернопольской области люди вышли на протест (видео)

Из ТЦК мужчину в бессознательном состоянии доставили в местную больницу, где он скончался

В городе Бучач Тернопольской области 29 февраля люди вышли на протест к городскому совету. Жители собрались после того, как стало известно о смерти 49-летнего мужчины, которого 27 февраля доставили в больницу в бессознательном состоянии с территории местного ТЦК.

Об этом сообщает Telegram канал тернопольских новостей "20 минут". Люди требуют, чтобы к ним вышли работники городского ТЦК и СП, а также представители власти.

"Большинство из них — из села, откуда умерший был родом. Также приехали неравнодушные из других общин, недалеко от Бучача. Городской голова заверил, что выйдет к людям после того, как они пообщаются с военкомом", — пишет издание, ссылаясь на слова городского головы Виталия Фреяка.

Отмечается, что в настоящее время возле городского совета около 50 человек. По состоянию на начало 17 часов к людям вышел только заместитель начальника местной полиции, пытающийся ответить на вопросы возмущенной общины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что весной 2023 года в Черкассах сотрудники ТЦК во время вручения повестки избили мужчин. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.