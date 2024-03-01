Предупреждали или пугали? Украинцы горячо спорят из-за отсутствия блекаутов зимой

В первый день весны пользователи соцсетей решили выяснить, правильно ли было готовить народ к худшему

Закончилась вторая зима полномасштабной войны с Россией, прошедшая без масштабных блекаутов и отключений света по графику. Однако некоторые пользователи соцсетей подняли вопрос относительно того, нужно ли было пугать украинцев, потому что это деморализует народ, а этого во время боевых действий нельзя допускать.

Журналистка и писательница Наталья Бушковская в своем аккаунте в Facebook опубликовала сообщение на эту тему, в котором отметила, что моральное состояние в тылу крайне важно. Она обвинила тех, кто разгонял нарративы о тяжелой зиме, в том, что их действительно интересуют не люди, а хайп.

"Что же вы такие тугие, что никак не поймете, что моральное состояние людей во время геноцидной войны не менее важно, чем дроны. Дроны можно собрать на кухне, купить, конфисковать даже. А вот утоптанных в землю людей вытащить оттуда очень сложно. Но вы продолжаете это делать. Ибо вас действительно интересуют не люди, а хайп, ― написала Бушковская.

Некоторые согласились с мнением журналистки. Однако другие пользователи отметили, что подготовка к зиме лишней не была, и к тому же есть несколько причин, почему не было масштабных блекаутов.

Иного мнения морпех Иван Костенко. Он напомнил в соцсетях, что не все пережили эту зиму и что это не последняя военная зима.

Большинство пользователей благодарят за весну защитников Украины. Среди них и писательница Оксана Зененко. Она в Facebook поблагодарила ВСУ за то, что у нас наступил "березень", а не "март".

Напомним, что в прошлом году власти предупреждали украинцев, что зима 2023/24 будет такой же тяжелой, как и предыдущая. В Минэнерго советовали закупить генераторы и павербанки. Эксперты до последнего не исключали, что будут применяться графики отключения света.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-нардеп Виталий Чепинога проанализировал ситуацию в Украине. Он считает, что эта весна будет особенно важна для нас.