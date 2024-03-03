Наїзд на натовп в Польщі: постраждали 20 людей, серед них українці

Водій намагався втекти з місця інциденту

У Польщі чоловік в'їхав у натовп людей. Серед постраждалих є громадяни України.

Зокрема, відомо про шістьох травмованих українців. Про це пише Gаzeta Wyborcza.

Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський сьогодні, 3 березня, повідомив, що внаслідок ДТП поранення отримали 20 осіб віком від 5 до 62 років.

За його словами, серед постраждалих є шестеро громадян України, а також шестеро дітей.

Двоє постраждалих віком 22 і 58 років перебувають у критичному стані, четверо — у тяжкому. Травмованих госпіталізували у сім лікарень польського міста.

Аварія сталася 1 березня у центрі польського міста Щеціна. Чоловік на легковому автомобілі в'їхав у групу людей, які переходили через пішохідний перехід.

Після ДТП він намагався втекти з місця інциденту, але він спричинив іншу аварію з трьома автомобілями, де також постраждали люди. Водія затримав один зі свідків інциденту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у польському місті Щецін водій автомобіля Ford Focus збив 15 людей на пішохідному переході. За деякими даними, люди чекали на автобус на зупинці.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Вінниці дівчина наїхала на пішоходів, які йшли тротуаром. Постраждали дві дитини та жінка.