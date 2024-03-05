"Не чув, щоб він кричав, але...": військовий пояснив особливості характеру Сирського

Новий головком досить важко сходиться з людьми, а також мало вірить словам

Генерал-полковник Олександр Сирський, призначений головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного, є закритою людиною з певним контролем емоцій. Він не звик підвищувати голос, але навіть спокійним тоном він буквально може прибити до підлоги "зальотчика".

Про це засновник Групи "Агротейд", військовий та засновник підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко розповів в інтерв’ю "Українській правді". Восени 2022 року "Хартія" брала участь у контрнаступі на Харківщині, плануванням якого займався тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ, а нині головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Кожемяко, із Сирським він був знайомий ще до цієї операції. Він характеризує його як великого трудоголіка, ерудованої, закритої, але суворої людини.

"Як людина, то він достатньо закритий (робить паузу). Зі, скажімо, певним контролем емоцій. З ним важко домовитися, але коли щось обіцяє, то робить. Важко сходиться з людьми, мало вірить словам. Він ерудований, начитаний (робить паузу). Знаєте, жодного разу не чув, щоб він кричав. Але водночас може спокійним голосом прибити "зальотчика" до підлоги. Такий насправді строгий генерал", — сказав засновник "Хартії".

Під час контрнаступу на Харківщині Сирський давав "Хартії" завдання як добровольчому підрозділу.

"Знаєте, часто буває, що ДФТГ (добровольче формування територіальної громади) – це підрозділи, що створюються, але воювати не хочуть. У нас була інша історія. Ми фактично попросили перше завдання, і Сирський довірив нам певну ділянку. Це було складно. Але ми впоралися. і відбулися як підрозділ", — згадує співрозмовник видання.

Потім Кожемяко зустрівся із Сирським вже у Бахмуті, бо генерал керував цим напрямом.

"Сирський рухається за позиціями, постійно відвідує військо, весь час у комунікації на місцях. Якщо говорити про контрнаступ 2022 року, ми щасливі, що взяли в цьому участь. Такі перемоги шалено важливі для мотивації", — підсумував Кожемяко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Сирський незадоволений командуванням деяких бригад на фронті. Він відправив туди спеціалістів для передачі досвіду та надання допомоги.