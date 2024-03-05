"Не слышал, чтобы он кричал, но...": военный объяснил особенности характера Сырского

Новый главком довольно трудно сходится с людьми, а также мало верит словам

Генерал-полковник Александр Сырский, назначенный главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного, является закрытым человеком с неким контролем эмоций. Он не привык повышать голос, но даже спокойным тоном он буквально может прибить к полу "залётчика".

Об этом основатель Группы "Агротейд", военный и основатель подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко рассказал в интервью "Украинской правде". Осенью 2022 года "Хартия" принимала участие в контрнаступлении на Харьковщине, планированием которого занимался тогдашний командующий Сухопутными войсками ВСУ, а ныне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Кожемяко, с Сырским он был знаком еще до этой операции. Он характеризует его как большого трудоголика, эрудированного, закрытого, но строгого человека.

"Как человек, он достаточно закрыт (делает паузу). Со, скажем, определенным контролем эмоций. С ним трудно договориться, но когда что-то обещает, то делает. Трудно сходится с людьми, мало верит словам. Он эрудирован, начитан (делает паузу). Знаете, ни разу не слышал, чтобы он кричал. Но в то же время может спокойным голосом прибить "залетчика" к полу. Таков действительно строгий генерал", — сказал основатель "Хартии".

В ходе контрнаступления на Харьковщине Сырский давал "Хартии" задание, как добровольческому подразделению.

"Знаете, часто бывает, что ДФТО (добровольческое формирование территориальной общины) – это создаваемые подразделения, но воевать не хотят. У нас была другая история. Мы фактически попросили первую задачу, и Сырский доверил нам определенный участок. Это было сложно. Но мы справились и состоялись как подразделение", — вспоминает собеседник издания.

Затем Кожемяко встретился с Сырским уже в Бахмуте, потому как генерал руководил этим направлением.

"Сырский движется по позициям, постоянно посещает войско, все время в коммуникации на местах. Если говорить о контрнаступлении 2022 года, мы счастливы, что приняли в этом участие. Такие победы безумно важны для мотивации", — подытожил Кожемяко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Сырский недоволен командованием некоторых бригад на фронте. Он отправил туда специалистов для передачи опыта и оказания помощи.