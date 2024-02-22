Поляки заважають українцям діставатися поїздів додому: "Укрзалізниця" цікаво вирішила проблему

Залізничники вирішили підтримати своїх та ввели один бонус для пасажирів

Велика кількість пасажирів, які на авто чи автобусах прямують до українських поїздів із Польщі до України, не можуть дістатися вчасно до вокзалів. Причиною цього є перекриття польських трас активістами, які беруть участь у протестах.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Укрзалізниці" увечері 22 лютого. Зазначається, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, для українців ввели можливість виїхати на іншому поїзді протягом доби у разі запізнення.

"Залізничники завжди підтримують своїх, тому ті пасажири, які не встигнуть на свій потяг через перекриття трас, протягом доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс", — йдеться у повідомленні.

Така можливість зараз доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава – Рава-Руська (посадка можлива за Любліном);

№32 Перемишль — Запоріжжя;

№52 Перемишль – Київ;

№716 Перемишль – Київ;

№706 Перемишль – Київ;

№90 Перемишль – Київ;

№94 Хелм – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№20 Хелм – Київ;

№120 Хелм – Дніпро.

При цьому в Укрзалізниці додали, що наявність вільних місць вони гарантувати не можуть, але зроблять усе можливе, щоб розмістити пасажира. Рух поїздів між Польщею та Україною відбувається у стандартному режимі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що польсько-український кордон розблокують і це питання, на вирішення якого потрібно лише кілька годин. Однак у цьому випадку є один нюанс.