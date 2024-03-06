В Одесі попрощались з загиблими від удару російського дрона: в останню путь провели 4-місячного Тимофія та його маму (фото)

Попрощатись прийшло чимало людей

У середу, 6 березня, в Одесі попрощались з чотиримісячним Тимофієм Гайдаржі та його мамою Ганною, які загинули унаслідок російської атаки дронів по Одесі 2 березня. Обстріл забрав життя і дитячого лікаря Ганни Чабан, яку сьогодні також провели в останню путь.

Майже пів сотні людей пришли провести загиблих маму та сина в останню путь, а церемонія прощання пройшла у молебному домі Одеської Пересипської церкви, де пастором служить батько Ганни Микола Сідак. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На першому поверсі церкви встановлено меморіал Ганні та Тимофію. Тут виставлені фотографії Ганни, зроблені її чоловіком, фотографом Сергієм Гайдаржи, її улюблені сукні, щоденник, який вона вела, і перші черевики Тимофія. Ганні Гайдаржі був 31 рік, Тимофію днями виповнилося чотири місяці.

Квартира Ганни та Сергія знаходилася на другому поверсі будинку, в який влучив ворожий безпілотник. Однак тіла матері та дитини були знайдені аж на підвальному поверсі. Сергій та старша донька, дворічна Ліза, перебували в іншій кімнаті й залишились живі. Сергій до останнього вірив у дива і сподівався, що Ганну та її сина знайдуть живими. Під час пошукової операції чоловік навіть отримав телефонний дзвінок від Ганни, що також зміцнило його надію, але дива не сталось.

"Це була глибока ніч, і ми спали. Раптом я почув страшне дзижчання, більш гучне, ніж ми чули раніше. Потім був червоних спалах і пролунав вибух. В кімнаті, де я був з Лізою, вилетіли вікна. Від поранень уламками скла нас врятували товсті штори. Також дружина мов передчувала біду та незадовго до трагедії переставила ліжечко Лізи подалі від вікна. Я до останньої секунди вірив, що вони з Тимофієм живі. Я бачив, як із-під завалів дістали поранену сусідку у важкому стані, як дістали її загиблого чоловіка та сина. Але все одно вірив, що мої живі", – згадує страшну ніч Сергій.

Історія Сергія та Анни почалась влітку 2020 року, а вже через два тижні після знайомства він зробив пропозицію, а 31 жовтня 2020 року вони одружилися. Через рік у подружжя народилася донька Ліза. Лізу назвали на честь сестри, яку Ганна дуже любила.

Ганна з дитинства мріяла стати медсестрою, але за порадою матері обрала професію дизайнера. Вона прикрашала квітами кафе і ресторани, оформляла зали для святкових заходів. Також співала в церковних хорах.

"Вона була надзвичайно світлою людиною та любила життя. Вона робила красивим все, до чого торкалася. Коли я виходила заміж, вона оформлювала моє весілля. Я не знала наперед, яким саме буде дизайн, але була впевнена на 100%, що буде неймовірно гарно, адже Ганна все робила з любов’ю. Ми були дуже близькі, я не можу і досі повірити, що її з Тимошею більше немає поряд", – розповідає про загиблу її подруга Юлія.

Попрощались і з педіатром, яка загинула від удару росіян

Також в Одесі, біля будинку на проспекті Добровольського, 134, у який і поцілив дрон РФ, вранці 6 березня попрощались із загиблою під завалами педіатром Ганною Чебан.

Як повідомляє кореспондент "Думської", попрощатися з лікарем прийшли її близькі та колеги, а також батьки багатьох дітей, яких вона обслуговувала – Ганна Олексіївна була цінним фахівцем, добре відомим у Пересипському районі.

Раніше "Телеграф" писав, що у вівторок, 5 березня, на Одещині прощаються з подружжям, яке загинуло внаслідок російського удару по багатоповерхівці Одесі 2 березня. У мережі зʼявились також фото з поховання.