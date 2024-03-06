В Одессе простились с погибшими от удара российского дрона: в последний путь провели 4-месячного Тимофея и его маму (фото)

Проститься пришло немало людей

В среду, 6 марта, в Одессе простились с четырехмесячным Тимофеем Гайдаржи и его мамой Анной, погибших в результате российской атаки дронов по Одессе 2 марта. Обстрел унес жизни и детского врача Анны Чабан, которую сегодня также провели в последний путь.

Около полусотни человек пришли провести погибших маму и сына в последний путь, а церемония прощания прошла в молебном доме Одесской Пересыпской церкви, где пастором служит отец Анны Николай Сидак. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На первом этаже церкви установлен мемориал Анне и Тимофею. Здесь выставлены фотографии Анны, сделанные ее мужем, фотографом Сергеем Гайдаржи, ее любимые платья, ежедневник, который она вела, и первые ботинки Тимофея. Анне Гайдаржи был 31 год, Тимофею на днях исполнилось четыре месяца.

Квартира Анны и Сергея находилась на втором этаже дома, в который попал вражеский беспилотник. Однако тела матери и ребенка были найдены на подвальном этаже. Сергей и старшая дочь, двухлетняя Лиза, находились в другой комнате и остались живы. Сергей до последнего верил в чудеса и надеялся, что Анну и ее сына найдут в живых. Во время поисковой операции мужчина даже получил телефонный звонок от Анны, что также укрепило его надежду, но чуда не произошло.

"Это была глубокая ночь, и мы спали. Вдруг я услышал страшное жужжание, более громкое, чем мы слышали раньше. Потом была красная вспышка и раздался взрыв. В комнате, где я был с Лизой, вылетели окна. От ранений обломками стекла нас спасли толстые шторы… Также жена словно предчувствовала беду и незадолго до трагедии переставила кроватку Лизы подальше от окна.Я до последней секунды верил, что они с Тимофеем живы. Я видел, как из-под завалов достали раненую соседку в тяжелом состоянии, как достали ее погибшего мужа и сына. Но все равно верил, что мои живы", – вспоминает страшную ночь Сергей.

История Сергея и Анны началась летом 2020 года, а уже через две недели после знакомства он сделал предложение, а 31 октября 2020 они поженились. Через год у супругов родилась дочь Лиза. Лизу назвали в честь сестры, которую Анна очень любила.

Анна с детства мечтала стать медсестрой, но по совету матери избрала профессию дизайнера. Она украшала цветами кафе и рестораны, оформляла залы для торжеств. Также пела в церковных хорах.

"Она была чрезвычайно светлым человеком и любила жизнь. Она делала красивым все, к чему прикасалась. Когда я выходила замуж, она оформляла мою свадьбу. Я не знала заранее, каким именно будет дизайн, но была уверена на 100%, что будет невероятно хорошо, ведь Анна все делала с любовью. Мы были очень близки, я не могу до сих пор поверить, что ее с Тимошей больше нет рядом", – рассказывает о погибшей ее подруге Юлии.

Простились и с педиатром, погибшей от удара россиян

Также в Одессе, у дома на проспекте Добровольского, 134, в который и попал дрон РФ, утром 6 марта простились с погибшей под завалами педиатром Анной Чебан.

Как сообщает корреспондент "Думской", попрощаться с врачом пришли ее близкие и коллеги, а также родители многих детей, которых она обслуживала – Анна Алексеевна была ценным специалистом, хорошо известным в Пересыпском районе.

Ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 5 марта, в Одесской области прощаются с супругами, которые погибли в результате российского удара по многоэтажке Одессы 2 марта. В сети появились также фото похорон.