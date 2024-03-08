Зеленський зібрався з візитом до Туреччини: що відомо

Останній раз у Туреччині Зеленський був у 2023 році

Президент України Володимир Зеленський 8 березня планує здійснити візит до Туреччини. Там він зустрінеться з президентом Реджепом Ердоганом та обговорить з ним низку тем – війну з російськими терористами, "зернову угоду", зміцнення двосторонніх відносин та інше.

Про це повідомили у директораті з комунікацій турецького президента. В Офісі президента офіційних підтверджень поки що не було.

"У межах візиту буде детально обговорено перебіг війни, яка триває між Україною та Росією, останню ситуацію в контактах щодо продовження угоди про "зерновий коридор", а також пошук сталого миру в регіоні", – сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність проведення переговорів щодо припинення вогню в Україні. Він сподівається, що вони відбудуться найближчим часом.

Раніше, у відеозверненні до учасників саміту Україна — Південно-Східна Європа, що відбувся в Албанії, президент Туреччини Реджеп Ердоган також говорив про мирні переговори з Росією. Так, Туреччина заявила про те, що готова надати майданчик для таких переговорів.

Американські та європейські ЗМІ синхронно розпочали публікації про можливі переговори між Україною та Росією. Проте, окрім дискусій на експертному рівні, далі справа не посувалася. Наразі ж ситуація змінюється: офіційні представники держав почали озвучувати подібні меседжі. В дезінформаційній кампанії прийняли участь держави, які схильні до Росії.