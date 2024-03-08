Колишній заступник Єрмака Тимошенко отримав нову посаду: тепер у Міноборони

Що про це відомо

Колишній заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, з початку березня почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова. Він буде займатись медіа та комунікаціями.

Спочатку про це виданню NV повідомили джерела, а пізніше цю інформацію виданню офіційно підтвердили в Міністерстві оборони (МО). Тимошенко, як зазначається у матеріалі уже кілька тижнів працює з міністром.

"Він регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду", — зазначив один з урядових співрозмовників виданню.

У пресслужбі МО на відповідний запит NV повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони, — на підставі відповідного наказу про його призначення.

"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — додали у пресслужбі МО.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звинуватило Тимошенко у використанні службового становища в особистих цілях — чиновник попросив ДПСУ про надання дозволу на виїзд за кордон одному зі своїх підлеглих, проте, як виявилося, оформляв його для себе та свого сина.