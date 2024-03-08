Бывший заместитель Ермака Тимошенко получил новую должность: теперь у Минобороны

Что об этом известно

Бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с начала марта начал работать советником министра обороны Рустема Умерова. Он будет заниматься медиа и коммуникациями.

Сначала об этом изданию NV сообщили источники, а позже эту информацию официально подтвердили в Министерстве обороны (МО). Тимошенко, как отмечается в материале, уже несколько недель работает с министром.

"Он регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, там кабинет и заводит в ведомство свою команду", — отметил один из правительственных собеседников изданию.

В пресс-службе МО по соответствующему запросу NV сообщили, что Тимошенко с 1 марта 2024 года занимает должность штатного советника министра обороны, — на основании соответствующего приказа о его назначении.

"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко — медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", — добавили в пресс-службе МО.

Ранее "Телеграф" писал, что Тимошенко мог махлять с выездом из Украины и бесплатно жил в дорогой гостинице. Об этом сообщала прессслужба НАПК.