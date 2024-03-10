"Якщо Росію не зупинити, то...": в Україні відреагували на слова про можливе введення військ НАТО до країни

Париж створює враження першої європейської столиці, яка публічно визнає очевидне

Заява президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення західних військ в Україну стала несподіванкою для Києва. Меседж від французького лідера – це те, що розуміють усі, але бояться сказати.

Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав інтерв’ю литовській інформаційній агенції ELTA, повідомляє видання Delfi. Кулеба зазначив, що Париж створює враження першої європейської столиці, яка публічно визнає очевидне.

"Але дискусія, спровокована цим повідомленням із Франції, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а і Європи", — зазначив міністр.

Міністр також додав, що багато європейських держав досі не мають розуміння, що допомога Україні — це не благодійність, а порятунок життів людей.

"Меседж від Макрона — це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мій погляд, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, то буде війна в Європі", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заява Макрона стала резонансною і незабаром він пояснив, що визнання такої можливості не означає, що рішення про введення військ було вже ухвалено. Президент Франції наголосив, що спільне рішення ще не було ухвалено.