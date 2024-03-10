"Если Россию не остановить, то...": в Украине отреагировали на слова о возможном введения войск НАТО в страну

Париж создает впечатление первой европейской столицы, публично признающей очевидное

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона насчет отправки западных войск в Украину стало неожиданностью для Киева. Месседж от французского лидера — это то, что понимают все, но боятся сказать.

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал интервью литовскому информационному агентству ELTA, сообщает издание Delfi. Кулеба отметил, что Париж создает впечатление первой европейской столицы, публично признающей очевидное.

"Но дискуссия, спровоцированная этим сообщением из Франции, сэкономит много времени Европе на осознание того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и Европы", — отметил министр.

Министр также добавил, что у многих европейских государств до сих пор нет понимания, что помощь Украине — это не благотворительность, а спасение жизней людей.

"Меседж от Макрона — это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, на мой взгляд, должен понимать каждый умный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, то будет война в Европе", — подытожил Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заявление Макрона стало резонансным и вскоре он объяснил, что признание такой возможности не означает, что решение о вводе войск было уже принято. Президент Франции подчеркнул, что совместное решение еще не было принято.