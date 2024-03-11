Перевірка армії Білорусі: в Україні зробили важливу заяву, заспокоївши громадян

У ЦПД заздалегідь заспокоїли українців

На тлі раптового проведення перевірки боєздатності армії Білорусі в Україні виступили із заявою. Її зробили, щоб попередити фейки, які, можливо, можуть почати з’являтися за цією подією.

Заяву зробив керівник Центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко. Він зазначив, що дані перевірки бойової готовності у сусідній країні відбуваються на регулярній основі, і це нічим не загрожує нашій країні.

"Попереджаючи чергову хвилю фейків про "наступ з білорусі", повідомлю краще, що ці перевірки бойової готовності в білорусів відбуваються на регулярній основі. Жодних резервів, або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них нема", — говорить він.

Нагадаємо, що перевірка військ у Білорусі розпочалася 11 березня. Місцева влада заявляє, що вона дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання із призначення.

Раніше ми писали, що наприкінці лютого у Білорусі заявили, ніби Україна зосередила на загальному кордоні ударне угруповання зі 112-114 тисяч солдат Збройних сил (ЗСУ). Окрім того, Лукашенко заявив про роботу українських диверсантів на території РБ.