Проверка армии Беларуси: в Украине сделали важное заявление, успокоив граждан

В ЦПД заранее успокоили украинцев

На фоне внезапного проведения проверки боеготовности армии Беларуси в Украине выступили с заявлением. Его сделали, чтобы упредить фейки, которые, возможно, могут начать появляться вслед за этим событием.

Заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что данные проверки боевой готовности в соседней стране происходят на регулярной основе, и это ничем не угрожает нашей стране.

"Предупреждая очередную волну фейков о "наступлении с Беларуси", сообщу лучше, что эти проверки боевой готовности у белорусов проходят на регулярной основе. Никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения у них нет", — говорит он.

Напомним, что проверка войск в Белоруси началась 11 марта. Местные власти заявляют, что она позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.

Ранее мы писали, что в конце февраля в Беларуси заявили, будто Украина сосредоточила на общей границе ударную группировку из 112-114 тысяч солдат Вооруженных сил (ВСУ). Кроме того, Лукашенко заявил о работе украинских диверсантов на территории РБ.