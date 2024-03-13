Во Львове мужчину судили за секс на улице: какое наказание ему дали

На судебное заседание он не явился

Галицкий суд Львова признал виновным мужчину, который занимался оральным сексом на прямо посреди улицы. За мелкое хулиганство ему был назначен штраф.

Об этом говорится в реестре судебных решений. Указано, что 18 января 2024 года около полуночи патрульные полицейские поймали на одной из улиц мужчину с женщиной на занятии оральным сексом. Тогда правоохранители составили админпротокол за нарушение общественного порядка и покоя по ст. 173 КУоАП.

В материалах делах отмечено, что мужчина не отвечал на почтовые и телефонные вызовы в суд. Однако было принято решение рассматривать дело без участия фигуранта.

Суд рассмотрел доказательства правонарушения – видео из нагрудной камеры и рапорт полицейского. На основании этих доказательств мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве и получил наказание в виде штрафа на 119 гривен.

Напомним, что это уже не первый такой случай, который рассматривают во львовских судах. Подобный инцидент был в мае 2023 года. Тогда Франковский райсуд судил 18-летнюю львовянку за секс на остановке общественного транспорта. А осенью того же года Сиховский райсуд наказал мужчину за секс возле церкви и богословской семинарии.