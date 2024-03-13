Во Львове мужчину судили за секс на улице: какое наказание ему дали
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На судебное заседание он не явился
Галицкий суд Львова признал виновным мужчину, который занимался оральным сексом на прямо посреди улицы. За мелкое хулиганство ему был назначен штраф.
Об этом говорится в реестре судебных решений. Указано, что 18 января 2024 года около полуночи патрульные полицейские поймали на одной из улиц мужчину с женщиной на занятии оральным сексом. Тогда правоохранители составили админпротокол за нарушение общественного порядка и покоя по ст. 173 КУоАП.
В материалах делах отмечено, что мужчина не отвечал на почтовые и телефонные вызовы в суд. Однако было принято решение рассматривать дело без участия фигуранта.
Суд рассмотрел доказательства правонарушения – видео из нагрудной камеры и рапорт полицейского. На основании этих доказательств мужчина был признан виновным в мелком хулиганстве и получил наказание в виде штрафа на 119 гривен.
Напомним, что это уже не первый такой случай, который рассматривают во львовских судах. Подобный инцидент был в мае 2023 года. Тогда Франковский райсуд судил 18-летнюю львовянку за секс на остановке общественного транспорта. А осенью того же года Сиховский райсуд наказал мужчину за секс возле церкви и богословской семинарии.