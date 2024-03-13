Финансирование археологических раскопок и развития Китаево: частная компания выполнит все требования Минкульта

Застройщик готов профинансировать раскопки в Китаево, даже несмотря на то, что они будут на территории вне старого городка

Уничтожение древней истории или шанс наконец-то начать развивать историческую местность. Относительно воплощения девелоперского проекта в урочище Китаево мнения в медиаполе полярны. Но имеет ли хоть какая-то основа страх за судьбу археологического памятника? KAN Development готов воплотить все требования госорганов и общины за свой счет обустроить участок у достопримечательности. О результатах, которые для места может принести частно-государственное партнерство, основатель компании KAN Development Игорь Никонов рассказал в эфире 5 канала.

Единственный документ, определяющий границы археологической памятки – это проект охранных зон 2008 года от Государственной службы национального культурного наследия. Выданный центральным органом власти, подчиненным Минкульту, он и был основой для того, что была выделена земля в аренду. На основании этого же документа в проект решил зайти и KAN Development в 2021 году.

"До этого я лично провел переговоры с археологами. Они сказали, что эта территория находится за пределами древнего городка, но 100% там нужно делать раскопки. Мы разработали концепцию проекта и договорились, что должны профинансировать все археологические работы, которые там должны быть. Мы согласились с этим", — сказал Игорь Никонов.

Активистов, обеспокоенных судьбой Китаева, приглашают присоединиться к наблюдательному совету, который будет следить за работой археологов. Основатель девелоперской компании отметил, что отдает себе отчет – раскопки могут длиться не год и не два, но готов пойти на это. На основании выводов ученых Министерство культуры должно утвердить режимы использования территории, граничащей с памяткой. И только с учетом этих требований KAN Development будет дальше развивать свой проект:

"Если на основании выводов специалистов там нужно будет сделать парк, рекреационную зону – мы ее сделаем. Но это будет территория проекта. И жители, которые поселятся рядом с комплексом, и те, которые уже проживают в Китаево, смогут свободно ею пользоваться".

Другая же тенденция, по которой требуют передать арендованную коммунальную землю в госсобственность, законсервирует развитие места на десятилетия – у государства сейчас более значимые приоритеты.

"В военное время есть инвестор, который готов финансировать раскопки. Где здесь противоречие? Очень жаль, что некоторые активисты тратят время и профессиональные знания на то, чтобы что-то разрушить, но ничего не построить. Ко мне, к сожалению, даже не обращались те люди, которые это распространяют. Их это не интересует. Я сам обращаюсь к ним, чтобы объяснить", — рассказал в эфире Никонов.

Ранее Телеграф рассказывал, что в центре Киева распродают землю под застройку. 1 квадратный метр оценили примерно в 2 тысячи долларов.