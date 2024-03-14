Порошенко хотів відсудити мільйон компенсації через проблеми з виїздом з України: що вирішив суд

Він хотів щоб йому компенсували витрати

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка до віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та 7 прикордонного Карпатського загону Держприкордонслужби України. Він вимагав компенсувати йому витрати на переліт до США після того, як його не випустили з України.

Про це повідомила головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю та пресою Львівського окружного адміністративного суду Тетяна Романів, пише "Суспільне". За її словами, засідання суду у справі за позовом Порошенка відбулося 13 березня.

Романів наголосила, що у задоволенні позову Порошенка відмовлено повністю. За її словами, під час підготовчого засідання, яке відбулось 17 січня, представник нардепа Ігор Головань заявляв, що серед вимог нардепа є відміна та визнання незаконним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та США, скасування рішення Державної прикордонної служби про відмову у перетині державного кордону. А крім того — стягнути з обох відповідачів по 500 тисяч 85 гривень.

Під час засідання Головань надав докази щодо витрат Порошенка на відрядження, яке не відбулось через заборону виїзду. Це зокрема рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 30 листопада 2023 року п’ятого президента України Петра Порошенка не випустили з України. Його завернули прямо на кордоні, незважаючи на підписане відрядження головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Сам же Порошенко запевнив, що у нього заплановано десяток зустрічей у Польщі та США.

Пізніше у Верховній Раді підтвердили, що скасували поїздку п’ятого президента "секретним листом", але не стали розкривати його деталей. А наступного дня в СБУ повідомили, що п'ятого українського президента не випустили з країни з їхньої ініціативи. За інформацією спецслужби, Росія готувала провокацію, в яку планувала втягнути і Петра Порошенка.