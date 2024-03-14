Порошенко хотел отсудить миллион компенсации из-за проблем с выездом из Украины: что решил суд

Он хотел, чтобы ему компенсировали расходы на авиабилеты

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко к вице-спикеру Верховной Рады Александру Корниенко и 7 пограничному Карпатскому отряду Госпогранслужбы Украины. Он потребовал компенсировать ему расходы на перелет в США после того, как его не выпустили из Украины.

Об этом сообщила главная специалист по связям с общественностью и прессой Львовского окружного административного суда Татьяна Романив, пишет "Общественное". По ее словам, заседание суда по делу по иску Порошенко прошло 13 марта.

Романов подчеркнула, что в удовлетворении иска Порошенко отказано полностью. По ее словам, во время подготовительного заседания, которое состоялось 17 января, представитель нардепа Игорь Головань заявлял, что среди требований нардепа есть отмена и признание незаконным отмены распоряжения о командировке Порошенко в Польшу и США, отмена решения Государственной пограничной службы об отказе в пересечении государственной границы. А кроме того — взыскать с обоих ответчиков по 500 тысяч 85 гривен.

Во время заседания Головань предоставил доказательства расходов Порошенко на командировку, которая не состоялась из-за запрета выезда. Это, в частности, счет за приобретенные авиабилеты, расходы на сумму 1 миллион 170 тысяч гривен.

Напомним, что 30 ноября 2023 года пятого президента Украины Петра Порошенко не выпустили из Украины. Его завернули прямо на границе, несмотря на подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Сам Порошенко заверил, что у него запланирован десяток встреч в Польше и США.

Позже в Верховной Раде подтвердили, что отменили поездку пятого президента "секретным письмом", но не стали раскрывать его деталей. А на следующий день в СБУ сообщили, что пятого украинского президента не выпустили из страны по их инициативе. По информации спецслужбы, Россия готовила провокацию, в которую планировала вовлечь и Петра Порошенко.