300 тисяч гривень штрафу та жорсткі обмеження: для ухилянтів в Україні готують неприємний сюрприз

Покарання дуже жорсткі

У новому законопроєкті про мобілізацію міститься норма про верифікацію, яку має пройти військовозобов’язаний. Громадяни мають зробити це протягом 120 днів з дати затвердження нормативно-правового акта Кабміном, після впровадження електронного кабінету. Після цього їм видадуть сертифікат військовозобов’язаного – аналог військового квитка в електронному чи паперовому вигляді.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував на своїй Facebook-сторінці так званий "концепт мобілізації". Згідно з ним, особам, які не пройшли верифікацію у відведений термін, загрожують жорсткі покарання.

Після першої неявки військовозобов’язаним загрожує штраф у розмірі 100 тисяч гривень із попередженням виплатити борг протягом двох тижнів. Якщо це не зроблено, накладається додатковий штраф у розмірі 200 тисяч гривень.

Окрім штрафу, на українців призовного віку, які не отримають сертифікат військовозобов’язаного, через адмінсуд застосують низку жорстких обмежень. Серед них — заборона на виїзд за кордон, позбавлення прав водія та права вести діяльність як ФОП, скасування всіх державних допомог та субсидій та заборона брати кредити протягом 10 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у новому законопроєкті щодо мобілізації є положення про запровадження електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного та резервіста для ведення обліку ТЦК. Туди надсилатимуть повістки і це вважатиметься рівнозначним врученню повістки особисто.