300 тысяч гривен штрафа и жесткие ограничения: для уклонистов в Украине готовят неприятный сюрприз

Наказания очень жесткие

В новом законопроекте о мобилизации содержится норма о верификации, которую должен пройти военнообязанный. Граждане должны будут сделать это в течение 120 дней с даты утверждения нормативно-правового акта Кабмином, после внедрения электронного кабинета. После этого им выдадут сертификат военнообязанного – аналог военного билета в электронном или бумажном виде.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал на своей Facebook-странице так называемый "концепт мобилизации". Согласно ему, лицам, не прошедшим верификацию в отведенный срок, грозят жесткие наказания.

После первой неявки военнообязанным грозит штраф в размере 100 тысяч гривен с предупреждением выплатить долг в течение двух недель. Если этого не сделано, накладывается дополнительный штраф в размере 200 тысяч гривен.

Кроме штрафа на украинцев призывного возраста, которые не получат сертификат военнообязанного, через админсуд применят ряд жестких ограничений. Среди них — запрет на выезд за границу, лишение водительских прав и права вести деятельность как ФЛП, отмена всех государственных пособий и субсидий и запрет брать кредиты в течение 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новом законопроекте по мобилизации есть положения о введении электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста для ведения учета ТЦК. Туда будут присылать повестки и это будет считаться равнозначным вручению повестки лично.