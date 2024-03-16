На "Приват24" проводять роботи: коли програма знову повноцінно запрацює

Популярний в Україні банк не дозволить проводити платежі до ранку

Користувачів "ПриватБанку" попередили про проведення регламентних робіт. Вони відбудуться в ніч на 17 березня.

Як йдеться у повідомленні банку в соцмережі Facebook, роботи будуть проводитись з 00:00 до 5:00, а тому переклади у додатку та web-версії "Приват24" будуть недоступні, як і поповнення телефону.

"Зазвичай регламентні роботи ми проводимо вночі, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у цей час ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що якщо хтось зібрався провести переказ у цей час, то операцію просто не буде виконано і кошти з рахунків не списано.

Як повідомлялося раніше, українські шахраї вигадали нову схему обману наївних людей і від імені популярної торгової мережі пропонують отримати 1000 гривень на банківську картку. Втім, у кіберполіції попередили, що таким чином зловмисники просто намагаються отримати персональні дані власника картки, щоби викрасти його гроші.