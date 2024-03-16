На "Приват24" проводят работы: когда приложение снова полноценно заработает

Популярный в Украине банк не позволит проводить платежи до утра

Пользователей "ПриватБанка" предупредили о проведении регламентных работ. Они пройдут в ночь на 17 марта.

Как говорится в сообщении банка в соцсети Facebook, работы будут проводиться с 00:00 до 5:00, а потому переводы в приложении и web-версии "Приват24" будет недоступны, как и пополнение телефона.

"Обычно регламентные работы мы проводим ночью, когда большинство клиентов не проводят операции. Но если в это время вы планируете платежи через Приват24, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что если кто-то собрался провести перевод в это время, то операция попросту не будет выполнена и средства со счетов списаны не будут.

Как сообщалось ранее, украинские мошенники придумали новую схему обмана наивных людей и от имени популярной торговой сети предлагают получить 1000 гривен на банковую карточку. Впрочем, в киберполиции предупредили, что таким образом злоумышленники просто пытаются получить персональные данные владельца карточки, чтобы похитить его деньги.