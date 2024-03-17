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ЗСУ демонструють тривожні симптоми, але…: в Іспанії висловились щодо відряджання західних військових до України

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Маргарита Роблес
Маргарита Роблес. Фото elmundo.es

Там побоюються ескалації конфлікту

Збройні сили України демонструє тривожні симптоми втоми. Але попри це Україна має виграти війну.

Про це в інтерв'ю La Vanguardia заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Водночас вона підкреслила, що до України не можна відправляти війська західних країн.

"Ми, як і більшість країн НАТО, розуміємо, що недоцільно відправляти війська в Україну, тому що це означатиме ескалацію конфлікту. Наразі цього необхідно уникати за будь-яку ціну. Відряджання військ означатиме дуже сильну ескалацію і навіть можливість поширення війни", — підкреслила Роблес.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Телеграфу" полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник відповів, чи справді НАТО може втрутитися у війну. За його словами, є ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон назвав умови для введення військ Франції в Україну. За його словами, це можливо лише в тому випадку, якщо РФ прорвуть оборону ЗСУ на двох напрямках.

Теги:
#Іспанія #Війна #Війська НАТО