ВСУ демонстрируют тревожные симптомы, но…: в Испании высказались по поводу отправки западных военных в Украину

Там опасаются эскалации конфликта

Вооруженные силы Украины демонстрируют тревожные симптомы усталости. Но, несмотря на это, Украина должна выиграть войну.

Об этом в интервью La Vanguardia заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. В то же время она подчеркнула, что в Украину нельзя отправлять войска западных стран.

"Мы, как и большинство стран НАТО, понимаем, что нецелесообразно отправлять войска в Украину, потому что это будет означать эскалацию конфликта. Пока этого необходимо избегать любой ценой. Отправка войск будет означать очень сильную эскалацию и даже возможность распространения войны", — подчеркнула Роблес.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, есть вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия для введения войск Франции в Украину. По его словам, это возможно только в том случае, если РФ прорвут оборону ВСУ на двух направлениях.