Транзит російського газу: в Україні нагадали про дедлайн для Європи

Країни ЄС продовжують отримувати газ через територію України

Країни Європейського Союзу зобов'язалися до 2027 року відмовитись від постачання газу з Росії. До цього часу Україна готова здійснювати його транзит.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Дмитро Липпа. За його словами наразі Словаччина та Австрія залишаються ключовими споживачами російського газу в Європі.

"Це країни, які отримують газ від Російської Федерації через територію України. Але слід зазначити, що відповідно до прийнятого в Європі плану RePowerUE, який передбачає до 2027 року повну відмову від використання трубопровідного газу, який надходить з Російської Федерації. Тобто ми кажемо, якщо наші партнери не встигнуть переформатувати свої джерела постачання і будуть вимушені звертатися до Російської Федерації ще в наступному році, то це буде їхнє рішення", — зазначив Липпа.

Водночас він підкреслив, що транзит газу може бути продовжено. За словами Липпи, якщо українська влада вирішить надавати такий сервіс цим країнам і надалі, "Оператор газотранспортної системи України" забезпечить його.

"Відповідно до того, як це комуніковано нашим політичним керівництвом, прем'єр-міністром, ми будемо надавати такий сервіс. Тобто ми зможемо забезпечити проходження наступної зими для європейських партнерів і будемо дивитися, як вони будуть форматувати свій ринок вже в наступні роки. Але слід чітко зазначити — 2027 рік для них це дедлайн, в який вони взяли на себе зобов'язання щодо повної зупинки використання російського газу", — зазначив Липпа.

Як відомо, Єврокомісія у травні 2022 року презентувала REPowerEU – план дій, який передбачає подолання залежності ЄС від імпорту російських газу та нафти до 2027 року. Зменшення газової залежності ЄС, згідно REPowerEU, не лише підвищить енергетичну безпеку регіону, а й зумовить суттєве скорочення доходів РФ, що обмежуватиме можливість фінансування агресії проти України та шантажу у постачанні газу для інших держав.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна може транспортувати російський газ, якщо про це попросять європейські країни. За його словами, Україна може бути енергетичним хабом — зберігати газ, та транзитувати його.