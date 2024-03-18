Ваші предки могли обхитрувати лисицю, якщо ваше прізвище звучить так (перелік)

На шляху до своєї мети вдавались і до лестощів

Українські прізвища, які виникли в давнину, можуть вказувати на те, якими були наші предки. Річ у тім, що родове імʼя могло утворитись від того, яка риса характеру чи поведінки впадала в око найбільше.

Тож були й ті українці, які вирізнялись винятковою хитрістю та були улесливими, як кішка. Про такі родові імена написав Юліан Редько у роботі "Сучасні українські прізвища".

Дослідник зазначив, що у минулому люди одразу розуміли, хто обирав нечесний шлях, щоб досягти своєї мети. Такі люди вміли використовувати лестощі та улесливість, щоб отримати перевагу над своїми опонентами. Їх часто порівнювали з лисицями, яких у казках описували як найхитріших створінь.

На те, що ваш першопредок був улесливим та схильним до лукавства, вказують ці прізвища:

Масний;

Хитрий (Хитра);

Лизун (Лизунець);

Хитрень (Хитреня);

Лисиця;

Шуя;

Проноза;

Шахрай.

Неприємними у спілкуванні були також люди, які відзначились скандальною вдачею. Вони часто не втрачали можливості полаятися, тому їм давали відповідні прізвища. Серед них Скоробреха, Крикун, Верещак, Горлатий та інші.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які були утворені від вигуків та звуконаслідувальних слів, а також розібрався, що означає кожне з них.