Предки були шанованими людьми, чи розбійниками? Відповідь дасть прізвище

За допомогою прізвища можна зазирнути у минуле

Українські прізвища містять інформацію про родоначальника. За ними можна дізнатися, що предок любив гроші, був чиновником, чи розбійником.

Про те, які родові імена отримували українці, які мали проблеми із законом, розповів навчальний ресурс "Весела азбука". Ці люди могли бути розбійниками, або просто блукати світом. Також за прізвищем можна визначити, що її перший носій був чиновником.

Ті, хто був не в ладу із законом, отримували такі прізвища:

Левенець,

Дейнека,

Гайдамака,

Сердюк.

Інша група прізвищ говорить про те, що предок не займався фізичною роботою, а був причетний до влади. Родові імена чиновників звучать так:

Війт,

Войт,

Войтенко,

Писар,

Писаренко,

Писарчук,

Старостенко,

Старостюк,

Солтис.

Також за прізвищем можна зрозуміти, що родоначальник мав відношення до церкви. Йдеться про такі прізвища: Дяк, Дяченко, Співак, Пономар, Пономаренко, Дьяченко, Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

Раніше "Телеграф" розповідав про найзагадковіші українські прізвища. Їхнє походження оповите таємницею.