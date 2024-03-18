Укр

Ваши предки могли обхитрить лису, если ваша фамилия звучит так (список)

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Хитрецы получали фамилии, указывавшие на их нрав Новость обновлена 18 марта 2024, 15:04
Хитрецы получали фамилии, указывавшие на их нрав. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На пути к своей цели прибегали и к лести

Украинские фамилии, возникшие в древности, могут указывать на то, какими были наши предки. Дело в том, что родовое имя могло образоваться от того, какая черта характера или поведения бросалась в глаза больше всего.

Так что были и те украинцы, которые отличались исключительной хитростью и были льстивы, как кошка. О таких родовых именах написал Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии".

Исследователь отметил, что в прошлом люди сразу понимали, кто выбирал нечестный путь, чтобы добиться своей цели. Такие люди умели использовать лесть и подобострастие, чтобы получить преимущество над своими оппонентами. Их часто сравнивали с лисицами, которых в сказках описывали как хитрых созданий.

На то, что ваш первопредок был льстивым и склонным к лукавству, указывают эти фамилии:

  • Масленый;
  • Хитрый (Хитрая);
  • Лизун (Лизунец);
  • Хитрец (Хитрень);
  • Лиса;
  • Шуя;
  • Плут;
  • Мошенник.

Неприятными в общении были также люди, отличившиеся скандальным нравом. Они часто не упускали возможности поругаться, поэтому им давали соответствующие фамилии. Среди них Скоробреха, Крикун, Верещак, Горлаты и другие.

Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые были образованы от возгласов и звукоподражательных слов, а также разобрался, что означает каждая из них.

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#История #Фамилии