Ваши предки могли обхитрить лису, если ваша фамилия звучит так (список)

На пути к своей цели прибегали и к лести

Украинские фамилии, возникшие в древности, могут указывать на то, какими были наши предки. Дело в том, что родовое имя могло образоваться от того, какая черта характера или поведения бросалась в глаза больше всего.

Так что были и те украинцы, которые отличались исключительной хитростью и были льстивы, как кошка. О таких родовых именах написал Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии".

Исследователь отметил, что в прошлом люди сразу понимали, кто выбирал нечестный путь, чтобы добиться своей цели. Такие люди умели использовать лесть и подобострастие, чтобы получить преимущество над своими оппонентами. Их часто сравнивали с лисицами, которых в сказках описывали как хитрых созданий.

На то, что ваш первопредок был льстивым и склонным к лукавству, указывают эти фамилии:

Масленый;

Хитрый (Хитрая);

Лизун (Лизунец);

Хитрец (Хитрень);

Лиса;

Шуя;

Плут;

Мошенник.

Неприятными в общении были также люди, отличившиеся скандальным нравом. Они часто не упускали возможности поругаться, поэтому им давали соответствующие фамилии. Среди них Скоробреха, Крикун, Верещак, Горлаты и другие.

Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые были образованы от возгласов и звукоподражательных слов, а также разобрался, что означает каждая из них.