Максимум за всі роки незалежності: Зеленський зробив оптимістичну заяву про українську оборонку

Українська "оборонка" готова бити рекорди

Україна у 2024 році має вийти на рекордне виробництво в оборонній сфері. Крім того, воно щороку зростатиме.

Як розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, наразі динаміка у питаннях постачання боєприпасів стала кращою, а логістика загалом більш ефективною.

За його словами, він провів засідання Ставки, на якому заслухав доповіді Міноборони та Мінстратегпрому про постачання боєприпасів армії як від партнерів, так і від власних виробників.

"На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", — додав президент.

Крім того, він зазначив, що на Ставці обговорювали питання будівництва укріплень, а також додав, що всі ресурси були забезпечені.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія у рекордно короткий термін відібрала 31 проєкт положення з виробництва боєприпасів для України та виділила на них 500 млн євро. Відібрані проєкти включають п’ять різних галузей: ракети, снаряди, вибухові речовини, порох і сертифікація випробувань і відновлення.