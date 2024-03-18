Максимум за все годы независимости: Зеленский сделал оптимистическое заявление об украинской оборонке

Украинская "оборонка" готова бить рекорды

Украина в 2024 году должна выйти на рекордное производство в оборонной сфере. Кроме того, оно будет ежегодно расти.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, в настоящее время динамика в вопросах поставки боеприпасов стала лучше, а логистика в целом — более эффективной.

По его словам, он провел заседание Ставки, на котором заслушал доклады Минобороны и Минстратегпрома о поставках боеприпасов армии, как от партнеров, так и от собственных производителей.

"На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этот наш потенциал – очевидная стратегическая перспектива Украины", — добавил президент.

Кроме того, он отметил, что на Ставке обсуждали и вопросы строительства укреплений, а также добавил, что все ресурсы были обеспечены.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия в рекордно короткие сроки отобрала 31 проект положения по производству боеприпасов для Украины и выделила на них 500 млн евро. Отобранные проекты включают в себя пять различных отраслей: ракеты, снаряды, взрывчатые вещества, порох и сертификация испытаний и восстановление.