Зима вернулась. Часть областей Украины накрыло снегом (фото и видео)

Погода принесла в Украину зимний сюрприз

Первый месяц весны прошел уже более чем на половину, но зимняя погода не спешит в этот раз уходить. Сразу несколько областей 19 марта, как и обещали синоптики, накрыло снегом.

Соответствующие фотографии и видео стали появляться в социальных сетях во вторник утром. На них видно, что города покрыл тонкий слой снега, который в некоторых местах почти сразу и таял.

Отмечается, что зимний сюрприз погода сегодня преподнесла в Волынскую, Житомирскую, Хмельницкую, Ровенскую, Винницкую и Львовскую области.

Также в местном Telegram-канале Одессы отметили, что в области сегодня также идет снег. Хотя, согласно прогнозам погоды, на протяжении дня ожидались осадки в виде дождя, а температура должна была быть плюсовой.

На сайте Укргидрометцентра указывается, что 19 марта мокрый снег с дождем ожидался на территории западной Украины. По всем остальным частям страны будет идти дождь. К слову, дождливая погода, но уже без снега, продлится и 20 марта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, когда в марте в Украину вновь вернется тепло и стоит ли еще ждать снега.