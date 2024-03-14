Названо українські міста, які найбільше витратили на оборону: розрив між Києвом та Львовом вражає

Загальна сума витрат склала майже 20 мільярдів

У 2023 році обласні центри та столиця України витратили на оборону 19,5 млрд грн. При цьому частка столиці складає 45,6% спільних витрат.

Про це повідомив Комітет виборців України. Там проаналізували дані щодо бюджетних видатків обласних центрів та міста Києва на Сили оборони. Результати аналізу представлено у вигляді рейтингу.

Зазначається, що першу сходинку рейтингу посів Київ (міський голова — Віталій Кличко), який минулого року спрямував на підтримку Сил оборони близько 9 мільярдів гривень. У КВУ підкреслили, що це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.

На другій сходинці рейтингу – Дніпро (міський голова Борис Філатов), який витратив на допомогу війську 1,6 мільярда гривень. Також у першу п’ятірку рейтингу увійшли Хмельницький (1,5 млрд грн, Олександр Симчишин), Житомир (1,3 млрд, Сергій Сухомлин) та Одеса (1,1 млрд, Геннадій Труханов).

За даними КВУ, внесок Дніпра, який посів другу сходинку рейтингу, — 8,3%. Частка Хмельницького – 7,7%, Житомира - 6,9%, Одеси – 5,9%.

У Комітеті виборців України зазначили, що в лютому 2024 року розіслали запити на інформацію про загальний розмір видатків з місцевих бюджетів на потреби Сил оборони усім обласним центрам та місту Києву (окрім тих міст, які перебувають під тимчасовою окупацією). Відповіді було отримано від 13 міст: Київ, Хмельницький, Житомир, Одеса, Миколаїв, Чернівці, Чернігів, Рівне, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород. Інформація щодо інших облцентрів взята з відкритих джерел.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада голосами 253 нардепів підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, який передбачає переспрямування "військового" ПДФО з місцевих до державного бюджету.