Счет на миллиарды: сколько Рада потратила на работу и заграничные поездки нардепов

В Раде рассказали, сколько денег было потрачено на оборонные потребности страны

Верховная Рада Украины в 2023 году потратила 2,6 млрд гривен на функционирование своей работы. В эту сумму вошли иностранные командировки нардепов на сумму 13,7 млн гривен.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные, которые предоставили в парламенте. На 2024 год заложена сумма еще больше — 2,9 млрд гривен.

На 2023 год для обеспечения деятельности Верховной Рады, ее органов и народных депутатов в бюджете было заложено 2,7 млрд гривен, а фактически было использовано 2,59 млрд гривен. На 2024 год в бюджете заложено 2,94 млрд гривен. При этом в ВРУ подчеркнули, что в условиях военного положения парламент старается максимально экономить бюджетные средства.

Также в ВРУ сообщили, что в 2023 году удалось сэкономить и "рационально использовать средства госбюджета". Благодаря этому в казну удалось вернуть 109,4 млн гривен. А на сектор обороны и безопасности в прошлом году было направлено 30 млн гривен.

Кроме того, расходы на "приобретение товаров и услуг для обеспечения деятельности Верховной Рады" в 2022-2023 годах, по сравнению с 2021 годом, уменьшились на 78%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие города Украины потратили на оборону больше всего денег в 2023 году. В тройку лидеров вошли Киев, Днепр и Хмельницкий.