Мінус три міністри: кому з Кабміну готують відставку, та які відомства скоротять

У самих відомствах не знають про плани лідерів країни

В Офісі президента (ОП) знову хочуть реформувати уряд та ліквідувати деякі міністерства, об’єднавши з іншими. Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль намагаються визначити долю п’яти відомств.

Про це йдеться у статті політичного оглядача "Телеграфу" Марини Шашкової. Серед міністерств, які очікують на зміни — Мінагро, Мінреінтеграції окупованих територій, Мінкультури та інформполітики, Мінспорту, та Мінветеранів.

Як пояснює співрозмовник "Телеграфу" у фракції "Слуга народу" (СН), необхідність перших двох міністерств викликає питання. До прикладу, Мінреінтеграції, яке очолює Ірина Верещук, має займатися розвитком деокупованих територій. Але зараз вони більше долучені до питань евакуації жителів прифронтових територій та допомоги ВПО.

"Для цього не потрібно окремого міністерства, бо це частина політики, яка є в інших міністерствах (наприклад, Мінсоц — Ред.)", — говорить джерело. За інформацією видання, розглядався варіант розформування міністерства та переводу Верещук на посольську посаду за кордоном. Втім, пресслужба Мінреінтеграції повідомила "Телеграфу", що інформація про ліквідацію відомства до них не надходила.

Очільник Мінагро Микола Сольський не підтверджує ліквідацію свого відомства. Попередньо міністерство можуть знову приєднати до Мінекономіки, як це відбулось у 2019 році. Сольський в коментарі "Телеграфу" звертає увагу, що в кожній країні ЄС є Мінагро та продовольства.

Найбільше питань викликає щодо майбутнього Міністерства молоді та спорту. Його вже не вперше хочуть приєднати до Мінкультури та інформполітики. До того ж вже більше ста днів відомство немає призначеного міністра, тимчасово його очолює Матвій Бідний. У самому ж міністерстві стверджують, що не ознайомлені з планами урядової реформи від ОП.

Але непроста ситуація також продовжує вирувати навколо Мінкультури та інформполітики, куди вже 9 місяців не можуть знайти очільника. Наразі відомством керує Ростислав Карандєєв, але з приставкою в.о.

"На співбесіду до президента приходили понад 10 кандидатів, але ніхто не підійшов", — розповів співрозмовник в СН. Відсутність міністра інформполітики на третьому році гібридної війни ніби відображає кризу в підходах держави до цієї чутливої теми. Співрозмовники в Офісі президента зізнаються, що наразі немає однієї людини чи органу, який би б відповідав за всю інформаційну політику держави.

Краща доля може скластися у Олександра Порхуна, який з початку лютого очолює Мінветеранів. Співрозмовники натякають, що Порхун невдовзі має шанси позбавитись від приставки в.о.

Втім, джерела зазначають, що попри урядові плани Зеленського та Шмигаля, про їхні рішення нічого не знають у парламенті. У Верховній Раді відверто сумніваються щодо голосувань по Кабміну найближчим часом. Також відомо, що чимала кількість депутатів взагалі налаштована покинути стіни парламенту. Серед причин — відсутність свого роду суб’єктності нардепів в умовах нинішньої політичної системи.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфу": Зеленський надумав "порізати" міністерства: кому пора пакувати речі, та чи залишиться Шмигаль