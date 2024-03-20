Минус три министра: кому из Кабмина готовят отставку и какие ведомства сократят

В самих ведомствах не знают о планах лидеров страны

В Офисе президента (ОП) снова хотят реформировать правительство и ликвидировать некоторые министерства, объединив с другими. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль пытаются определить судьбу пяти ведомств.

Об этом говорится в статье политического обозревателя "Телеграфа" Марины Шашковой. Среди министерств, ожидающих перемен — Минагро, Минреинтеграции оккупированных территорий, Минкультуры и информполитики, Минспорта и Минветеранов.

Как объясняет собеседник "Телеграфа" во фракции "Слуга народа" (СН), необходимость первых двух министерств вызывает вопросы. К примеру, Минреинтеграции, возглавляемое Ириной Верещук, должно заниматься развитием деоккупированных территорий. Но сейчас они больше вовлечены в вопросы эвакуации жителей прифронтовых территорий и помощи ВПЛ.

"Для этого не нужно отдельного министерства, потому что это часть политики, которая есть в других министерствах (например, Минсоц — Ред.)", — говорит источник. По информации издания, рассматривался вариант расформирования министерства и перевода Верещук на посольский пост за рубежом. Впрочем, пресс-служба Минреинтеграции сообщила "Телеграфу", что информация о ликвидации ведомства им не поступала.

Глава Минагро Николай Сольский не подтверждает ликвидацию своего ведомства. Предварительно министерство может снова присоединиться к Минэкономики, как это произошло в 2019 году. Сольский в комментарии "Телеграфу" обращает внимание, что в каждой стране ЕС есть Минагро и продовольствия.

Больше всего вопросов возникает по поводу будущего Министерства молодежи и спорта. Его уже не в первый раз хотят присоединить к Минкультуры и информполитики. К тому же, уже более ста дней ведомство не имеет назначенного министра, временно его возглавляет Матвей Бедный. В самом же министерстве утверждают, что не ознакомлены с планами правительственной реформы от ОП.

Но непростая ситуация также продолжает бурлить вокруг Минкультуры и информполитики, куда уже 9 месяцев не могут найти руководителя. В настоящее время ведомством руководит Ростислав Карандеев, но с приставкой и.о.

"На собеседование к президенту приходило более 10 кандидатов, но никто не подошел", — рассказал собеседник в СН. Отсутствие министра информполитики на третьем году гибридной войны отражает кризис в подходах государства к этой чувствительной теме. Собеседники в Офисе президента признаются, что пока нет одного человека или органа, который бы отвечал за всю информационную политику государства.

Лучше судьба может сложиться у Александра Порхуна, с начала февраля возглавляющего Минветеранов. Собеседники намекают, что у Порхуна вскоре есть шансы избавиться от приставки и.о.

Впрочем, источники отмечают, что, несмотря на правительственные планы Зеленского и Шмыгаля, об их решениях ничего не знают в парламенте. В Верховной Раде откровенно сомневаются в голосовании по Кабмину в ближайшее время. Также известно, что немалое количество депутатов вообще настроено покинуть стены парламента. Среди причин – отсутствие своего рода субъектности нардепов в условиях нынешней политической системы.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Зеленский решил "порезать" министерства: кому пора упаковывать вещи, и останется ли Шмыгаль