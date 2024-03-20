Влада Польщі домовилася з фермерами, але вони посилили протести: тепер не пропускають українські автобуси

Влада Польщі досягла низки домовленостей із протестувальниками

Польські фермери, як вони обіцяли, розширили свої протестні акції. Вони збираються заблокувати рух пасажирських автобусів у пункті пропуску "Медика" — "Шегині".

"За інформацією, яку українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі, польські фермери масштабують свої дії з блокування руху для транспортних засобів на напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського – "Шегині". Протестувальники будуть блокувати рух для автобусів як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд. Учасники блокади кордону планують пропускати по одному автобусу в дві години як на виїзд з Польщі так і на в’їзд", — повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Він додав, що скільки триватиме така ситуація, польські прикордонники не повідомили. За словами Демченка, польська сторона має повідомити українську у разі зміни ситуації, чи наявності додаткової інформації.

Тим часом влада Польщі досягла низки домовленостей із протестуючими фермерами. Зокрема, вони підписали угоду про дотації на тонну зерна та погодили тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів. Документ підписали представники фермерів, а також міністр сільського господарства Чеслав Секерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак, повідомляє Polskie Radio.

Домовленості передбачають збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України з середини вересня минулого року. Воно поширюється на пшеницю, кукурудзу, пшеничне борошно, ріпак та соняшник. згідно з угодою, міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів із проханням призупинити транзит цих продуктів через польську територію з 1 квітня цього року.

У підписаному документі обидві сторони визнають необхідність розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною. При цьому в ньому наголошується, що складна ситуація у сільському господарстві є результатом агресії Росії проти Києва.

Нагадаємо, польські аграрії з кінця 2023 року регулярно блокують польсько-український кордон, висуваючи низку вимог. Основними є заборона на імпорт зерна та іншої агропродукції з України та скасування екологічних норм Євросоюзу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що вимоги польських селян неможливо виконати. Українське зерно вже й так не імпортується до їхньої країни.