"Сінево Україна" і ДБР змогли досягти згоди: що відомо про справу в арешті головного офісу

Що кажуть в ДБР

Компанія "Сінево Україна" дійшла згоди з Державним бюро розслідувань у справі арешту будівлі головного офісу та центральної лабораторії в Києві.

В заяві ідеться, що представники ДБР заперечили будь-які наміри заблокувати діяльність лабораторії "Сінево" та запевнили в своїй підтримці та намірі сприяти швидкому розвʼязанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі. Про це повідомляє видання "Бабель".

У пресслужбі компанії пояснили, що умовами арешту передбачено, крім іншого, заборону її власнику використовувати будівлю будь-яким чином. Зокрема передавати її в користування третім особам.

Що передувало

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, мережа лабораторій "Сінево Україна" повідомила про арешт, накладений Держбюро розслідувань (ДБР), на будівлю головного офісу та центральну лабораторію у Києві. Такі дії в компанії вважають "безпідставними" та "протизаконними".

Зазначається, що кримінальне провадження ведеться за фактом незаконного виведення з держвласності нерухомого майна у період з 2016 до 2021 року.

"Вказане вище кримінальне провадження ДБР не має жодного відношення, ні до міжнародної групи Medicover, ні до групи будівлі, що належить, і на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника — кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", придбала будівлю ще у 2010 році у фізичних осіб. Тобто на момент придбання будівлі у 2010 році, вона знаходилася у приватній власності, а не належала державі, відповідно, будівля жодним чином не могла бути виведена з державної власності у 2016-2021 роках", — додали в "Сінево".

Раніше "Бізнес Телеграф" розпитав заступника генерального директора "Сінево Україна" Миколу Скавронського, що відбувається з мережею, та чи буде вона взагалі працювати.